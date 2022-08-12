Более 1,6 тыс. случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Казахстане

В столице – 375 случаев, в Карагандинской области – 196, в Алматы – 191, в Акмолинской области – 128, в Павлодарской области – 113, в Западно-Казахстанской области – 105, в Костанайской области – 104, в Северо-Казахстанской области – 68, в Актюбинской области – 57, в Восточно-Казахстанской области – 44, в Мангистауской области – 43, в Атырауской области – 38, в Кызылординской области – 34, в Жамбылской области – 33, в Жетысуской области – 32, в Абайской области – 28, в Улытауской области – 14, в Туркестанской области – 14, в Шымкенте – 13, в Алматинской области – 13.

Всего в стране подтверждено 1 374 277 случаев КВИ.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 18 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 764. Летальных исходов ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На 12 августа лечение получают 24 461 человек (24 148 КВИ+ и 313 КВИ-), из них в стационарах – 1 240 заболевших, на амбулаторном уровне – 23 221. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.



