Число инфицированных продолжает снижаться
Менее 1500 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 452 случая коронавирусной инфекции, сообщает МВК.

В столице – 302 случая, в Карагандинской области – 193, в Алматы – 156, в Западно-Казахстанской области – 111, в Павлодарской области – 110, в Акмолинской области – 99, в Костанайской области – 87, в Северо-Казахстанской области – 68, в Мангистауской области – 43, в Восточно-Казахстанской области – 41, в Жетысуской области – 38, в Атырауской области – 36, в Актюбинской области – 34, в Кызылординской области – 30, в Жамбылской области – 27, в Алматинской области – 23, в Абайской области – 21, в Шымкенте – 16, в Улытауской области – 12, в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев КВИ.

Данные Минздрава о числе случаев коронавирусной пневмонии и количестве людей, остающихся в стационарах на 13 августа, ещё не опубликованы.

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