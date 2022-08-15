Чуть более 109 тыс. тенге составляет средняя пенсия в Казахстане – Минтруда

На 1 августа средняя пенсия в Казахстане составила 109 156 тенге, сообщили в понедельник в министерстве труда и социальной защиты населения. Всего за семь месяцев казахстанцам выплачено пенсий более чем на 1,7 трлн тенге.

«Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 августа 2022 года составил 109 156 тенге», - говорится в сообщении министерства.

Всего, по данным ведомства, за семь месяцев текущего года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,7 трлн тенге. В июле из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 243,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 73,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 169,4 млрд тенге. На 1 августа численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 247 тыс. человек.