В Петропавловске «заминировали» два суда

В Петропавловске сотрудников суда № 2 и специализированного межрайонного экономического суда экстренно эвакуировали с рабочих мест из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, передает «Казинформ» .

По информации пресс-службы областного суда, информация «об акте заложенной бомбы в зданиях судов» пришла на электронный адрес суда и всех специалистов.

«По прибытию работников следственно-оперативной группы и департамента по чрезвычайным ситуациям проводились эвакуационные мероприятия судей и сотрудников суда № 2 и специализированного межрайонного экономического суда, которые находятся в одном здании по улице Брусиловского. Взрывчатых веществ не обнаружено. В 11:20 часов объявлено об окончании проверочных мероприятий, сотрудники судов приступили к исполнению служебных обязанностей», - отметили в суде.

Сегодня утром было оцеплено здание городского суда Алматы, все сотрудники эвакуированы после того, как на почту входящей канцелярии поступили сообщения с угрозами различного характера. После проверки взрывного устройства обнаружено не было.