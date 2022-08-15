Тепловые трубопроводы Экибастузской ТЭЦ изношены более чем на 70%

После обращений жителей Экибастуза в социальных сетях, министерство энергетики создало специальную комиссию, которая проверила подготовку ТЭЦ к отопительному сезону. Инспекция ремонтных работ основного оборудования показала отставание подготовки котлов к отопительному сезону на 10%, а изношенность тепловых трубопроводов превышает 70%, сообщили в ведомстве в понедельник.

«На электростанции установлено пять энергетических и пять водогрейных котлов, а также одна паровая турбина. На 2022 год запланирован капитальный ремонт трех котлов и одной турбины, а также расширенно-текущий ремонт одного котла. На сегодня по ремонтам отставание от плановых сроков составляет около 10%», - сообщили в Минэнерго.

При этом, по информации руководства ТЭЦ на начало предстоящего отопительного сезона на ТЭЦ будут готовы к несению нагрузки восемь котлов. И, как заверили здесь комиссию, этого количества достаточно «для соблюдения необходимого температурного графика на начало отопительного сезона».

Вместе с тем, комиссия особо отметила «высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%».

«Существующий износ самих тепловых труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов», - заявили в ведомстве.

Кроме того, добавили в ведомстве, одной из основных системных проблем, влияющих на проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ на трубах тепловых сетей, является существующий низкий тариф на тепловую энергию. В частности, при общей протяженности тепловых труб в 342 километра, ежегодно производится замена порядка только 3-4 км. тепловых сетей.