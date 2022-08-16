На большей части республики температура воздуха будет выше нормы
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Теплую и сухую осень прогнозируют синоптики в Казахстане
фото Ирины Гумыркиной

Согласно консультативному сезонному прогнозу «Казгидромета», осень в Казахстане ожидается сухая и теплая.

«Согласно консультативному сезонному прогнозу погоды на осень, в первые два осенних месяца на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°С. И ноябрь ожидается теплым на большей части республики, около нормы лишь в Западно-Казахстанской, Атырауской, на большей части Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской, в северной половине Павлодарской области», - говорится в прогнозе.

Количество осадков в сентябре и октябре на большей части Казахстана прогнозируется меньше нормы, то есть будет преимущественно сухо. В ноябре осадки в большинстве областей страны осадков будет около климатической нормы.

При этом синоптики отмечают, что «осенью ожидаются как ненастные дни, с неустойчивым характером погоды с дождями, порывистым ветром, так и теплые солнечные дни».

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