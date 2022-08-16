Ногаев доложил Токаеву о решениях проблемы с питьевой водой в Мангистауской области

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, который отчитался о социально-экономическом развитии региона за семь месяцев текущего года и доложил об исполнении поручения главы государства по решению проблемы питьевой воды в области.

Как отметил Ногаев, одной из актуальных проблем региона является водоснабжение, в том числе обеспечение питьевой водой. В частности, объем воды, поступающий по водопроводу Астрахань – Мангышлак и из других источников, с мая по конец сентября не в полной мере удовлетворяет потребности населения.

«На сегодняшний день на месторождении “Каражанбас” введены в эксплуатацию опреснительные установки мощностью 17 тысяч кубометров в сутки, а также решен ряд других задач. Кроме того, до конца года на заводе по опреснению воды в Актау должны быть введены в эксплуатацию установки мощностью 20 тысяч кубометров воды, при этом уже действуют установки, позволяющие очистить 5 тысяч кубометров воды. По словам акима области, объем опресненной чистой воды также будет увеличен за счет привлечения частных инвестиций», - указывается в сообщении на сайте Акорды.

Глава региона также доложил, что после прошлогодней засухи благодаря совместным мерам правительства и местного исполнительного органа, а также благоприятным климатическим условиям в этом году у аграриев не возникло проблем с заготовкой кормов.

По итогам встречи Токаев поручил продолжить работу по данным направлениям и обеспечению стабильного социально-экономического развития региона.