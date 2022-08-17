Вновь более 1 100 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

В столице зарегистрировано 236 случаев, в Карагандинской области – 137, в Западно-Казахстанской области – 105, в Алматы – 88, в Костанайской области – 85, в Акмолинской области – 78, в Павлодарской области – 71, в Актюбинской области – 61, в Северо-Казахстанской области – 49, в Восточно-Казахстанской области – 31, в Мангистауской области – 31, в Жетысуской области – 29, в Кызылординской области – 27, в Атырауской области – 27, в Абайской области – 12, в Шымкенте – 11, в Туркестанской области – 10, в Алматинской области – 6, в Жамбылской области – 6, в Улытауской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 379 791 случай КВИ.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 17 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано, как и от КВИ.

На 17 августа лечение продолжают получать 21 957 человек (21 656 КВИ+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 058 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 20 899. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.



