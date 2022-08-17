Коллективу агентства по защите и развитию конкуренции представили нового председателя

Руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу представил коллективу агентства по защите и развитию конкуренции нового председателя – накануне им был назначен Марат Омаров.

Как сообщается на сайте Акорды, Мурат Нуртлеу поблагодарил бывшего председателя агентства Серика Жумангарина за плодотворную работу и отметил его высокий профессионализм. А представляя коллективу ведомства нового руководителя, отметил, что Марат Омаров имеет большой опыт работы на различных ответственных должностях.

Как подчеркнул руководитель администрации президента, перед агентством стоят важные задачи, поставленные Касым-Жомартом Токаевым. В частности, ведомство должно сосредоточиться на создании эффективной системы развития и защиты справедливой конкуренции, демонополизации экономики, ограничении участия государства в предпринимательской деятельности.

Накануне президент подписал указ о назначении Марата Омарова председателем агентства по защите и развитию конкуренции, освободив от ранее занимаемой должности заместителя председателя агентства.