Накануне им был назначен Марат Омаров
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Коллективу агентства по защите и развитию конкуренции представили нового председателя
Фото пресс-службы президента Казахстана

Руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу представил коллективу агентства по защите и развитию конкуренции нового председателя – накануне им был назначен Марат Омаров.

Как сообщается на сайте Акорды, Мурат Нуртлеу поблагодарил бывшего председателя агентства Серика Жумангарина за плодотворную работу и отметил его высокий профессионализм. А представляя коллективу ведомства нового руководителя, отметил, что Марат Омаров имеет большой опыт работы на различных ответственных должностях.

Как подчеркнул руководитель администрации президента, перед агентством стоят важные задачи, поставленные Касым-Жомартом Токаевым. В частности, ведомство должно сосредоточиться на создании эффективной системы развития и защиты справедливой конкуренции, демонополизации экономики, ограничении участия государства в предпринимательской деятельности.

Накануне президент подписал указ о назначении Марата Омарова председателем агентства по защите и развитию конкуренции, освободив от ранее занимаемой должности заместителя председателя агентства.

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