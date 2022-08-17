Акимат Алматы отказал независимым наблюдателям в проведении митинга против поправок в закон о выборах, сославшись на проведение ремонтных работ в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» и культурно-массовые мероприятия в парке имени Махатмы Ганди и в сквере Шокана Валиханова. Ранее «Кампания против аккредитации наблюдателей на выборах» подала 30 уведомлений на проведение митингов 20 и 21 августа в разное время в трех разных локациях.

«​На прошлой неделе мы подали уведомления на все три доступные для митингов точки, по десять заявок на все двухчасовые временные слоты с 10 до 20 часов 20 и 21 августа. На этой неделе мы получили отказы на все 30 заявок. Акимат утверждает, что в эти дни за кинотеатром "Сары-Арка" будут ремонтные работы, в Парке Ганди и сквере Уалиханова — культурно-массовые мероприятия. С 10:00 до 20:00 в субботу и в воскресенье мы будем мониторить, что происходит в этих точках. Если завяленных активностей не будет, будем защищать наши конституционные права в суде», — рассказали в организации.

В начале июля на сайте открытых нормативно-правовых актов был опубликован проект поправок в закон о выборах. Отдельный блок изменений посвящен деятельности независимых наблюдателей, их работа на выборах, в случае, если поправки будут приняты, сильно затруднится. Несколько общественных и неправительственных организаций, занимающихся независимым наблюдением на выборах, также выразили опасение, что с принятием поправок в закон о выборах начнется разработка аналога российского закона об иностранных агентах. Он будет ограничивать работу организаций, которые получают иностранное финансирование.