Поправки в закон о выборах могут дать толчок к разработке закона об иностранных агентах − независимые наблюдатели

Несколько общественных и неправительственных организаций, занимающихся независимым наблюдением на выборах, выразили опасение, что с принятием поправок в закон о выборах начнется разработка аналога российского закона об иностранных агентах. Он будет ограничивать работу организаций, которые получают иностранное финансирование.

Данила Бектурганов, президент ОФ «Гражданская экспертиза», рассказал, что сейчас в стране никак не ограничивается возможность получать международное финансирование – в действующих законах нет запрещающих норм для организаций, получающих иностранные гранты. Он считает, что деятельность общественных фондов и НПО после принятия поправок в закон о выборах может оказаться под угрозой.

«Это будет первое законодательное обоснование, ограничивающее деятельность НПО в зависимости от наличия иностранного финансирования. Только в закон о выборах вносится такая норма. В России тоже закон об иностранных агентах начинался с сущей ерунды. До какого позора они пошли сейчас – вы можете видеть в новостных лентах. Я очень переживаю за то, что эта норма о внедрении ограничений для НПО, которые используют иностранное финансирование, может послужить первым шагом к внедрению в Казахстане института иностранных агентов. На основании того, что часть деятельности уже будет запрещена законодательно, этот запрет может распространяться на любую другую деятельность или на любых других людей», – сказал Бектурганов.

Законопроект создает дополнительные барьеры и дискриминирует общественные объединения и некоммерческие организации, которые хотят заниматься наблюдением за выборный процессом, уверен соучредитель ОО «Еркіндік қанаты» Роман Реймер. Государство при помощи Центральной избирательной комиссии пытается на системной основе продвигать ограничение деятельности независимых организаций в ходе выборов и референдумов.

«Казахстан является активным членом ООН, добровольным подписантом ряда международных договоров, конвенций, пактов и так далее. Мы можем обратить внимание на международный пакт о гражданско-политических правах, а именно на статью 25: «Право на управление делами государства», – отмечает Реймер, – Замечания общего порядка к этой статье указывают, что могут быть введены некоторые ограничения для граждан и организаций, но только если такие ограничения основываются на объективных и обоснованных критериях. Введение аккредитации исключительно для общественных организаций не содержит никаких объективных и обоснованных критериев. Более того, нет никаких обоснованных критериев и причин для такой аккредитации, исходя даже из базовой логики и здравого смысла».

Директор НПО «Эхо» Павел Лобачев и председатель попечительского совета Лиги молодых избирателей Ирина Медникова в ходе конференции объяснили, что давление на независимых наблюдателей начали оказывать еще в 2007 году, однако после президентских выборов в 2019 году государство стало прикладывать больше усилий, чтобы подорвать репутацию института независимого наблюдения. Так, во время выборов в мажилис и маслихаты в 2020 году, акимат Алматы распространил сообщение о том, что две лаборатории в городе проводят тестирование на коронавирус без разрешения – в одной из них наблюдатели Молодежной информационной службы Казахстана (МИСК) ранее сдавали ПЦР, чтобы получить допуск на избирательные участки. Тогда же в столице санврачи потребовали закрыть на карантин офис организации наблюдателей «Еркіндік қанаты».

«С 2019 года государство приложило усилие для того, чтобы развить так называемые собственные сети «независимого наблюдения». Независимыми они не могут быть по определению, потому что они слишком аффилированны с государством. У нас таких организаций появилось около двух десятков. Больше всего нас беспокоят дискриминационные критерии. Иностранное финансирование не страшно само по себе, мы 30 лет работаем при поддержке известных международных организаций, их финансовой поддержкой в том числе пользуются и наши государственные органы. Для наблюдателей международное финансирование дает всего лишь независимость от государства и возможность говорить о выборах правду, не оглядываясь на государство, которое финансирует этот процесс», – рассказывает Медникова.

НПО и общественные фонды пока не разработали план на случай, если поправки в закон о выборах будут приняты без изменений. Медникова предполагает, что перед началом выборов МИСК будут объявлять краудфандинговую кампанию, чтобы наблюдение смогли финансировать не иностранные компании, а граждане Казахстана.

В сентябре наблюдатели, НПО и фонды надеются вступить в рабочую группу по рассмотрению поправок, когда законопроект поступит в парламент.

В начале июля на сайте открытых нормативно-правовых актов был опубликован проект поправок в закон о выборах. Отдельный блок изменений посвящен деятельности независимых наблюдателей, их работа на выборах, в случае, если поправки будут приняты, сильно затруднится.