План включает свыше 240 мероприятий
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Аким Улытауской области представил президенту комплексный план развития региона на 2022-2026 годы
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Улытауской области Берика Абдыгалиулы. Глава региона представил проект комплексного плана социально-экономического развития области на 2022-2026 годы, сообщается на сайте Акорды.

«Документ разработан на основании поручений, данных в ходе рабочей поездки главы государства в регион. Проект включает свыше 240 мероприятий, направленных на диверсификацию экономики, развитие социальной и индустриальной инфраструктуры, а также решение наиболее актуальных вопросов области», - говорится в сообщении.

По информации Абдыгалиулы, проект предусматривает привлечение инвестиций, развитие геологического кластера, расширение добычи твердых полезных ископаемых и освоение новых месторождений. Кроме того, планируется строительство нового мясоперерабатывающего комплекса, птицефабрики и теплиц. С 2023 года намечена реализация проектов по строительству 132,8 тысяч кв. м арендного и кредитного жилья, модернизация многопрофильной больницы, открытие онкологического диспансера, современного перинатального центра «Ана мен бала» в Жезказгане, районной больницы в Улытауском районе, 26 медицинских объектов во всех районных центрах и селах. А в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 11 общеобразовательных школ и 8 детских садов.

Помимо этого, по словам акима, предусмотрена реконструкция сети водоотведения и канализации городов и сельских населенных пунктов, намечен ремонт 289,5 км дорог областного значения и 112,5 км дорог районного значения.

Реализация всех намеченных мер позволит создать более 10 тысяч новых постоянных рабочих мест, заверил глава региона.

«Касым-Жомарт Токаев одобрил представленный проект комплексного плана социально-экономического развития области Улытау и поручил продолжить необходимую работу совместно с соответствующими государственными органами», - заключили в пресс-службе президента.

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