За сутки в Казахстане зарегистрировано почти 1,2 тыс. случаев коронавируса

В столице – 210 случаев, в Карагандинской области – 133, в Западно-Казахстанской области – 120, в Алматы – 95, в Акмолинской области – 87, в Павлодарской области – 85, в Костанайской области – 72, в Северо-Казахстанской области – 69, в Актюбинской области – 57, в Атырауской области – 44, в Улытауской области – 42, в Мангистауской области – 29, в Восточно-Казахстанской области – 28, в Жетысуской области – 22, в Жамбылской области – 20, в Абайской области – 18, в Шымкенте – 11, в Алматинской области – 10, в Кызылординской области – 10, в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 380 960 случаев КВИ.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 7 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 817.

На 18 августа лечение продолжают получать 21 904 человека (21 598 КВИ+ и 306 КВИ-), из них в стационарах находятся 994 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 20 910 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.