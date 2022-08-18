Сейчас многие строят с нарушением законодательства
Требования для застройщиков, участвующих в долевом строительстве, предлагают снизить в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития обсуждают новые поправки в закон «О долевом участии в жилищном строительстве», которые снизят требования к застройщикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причинами является тот факт, что многие застройщики нарушают действующее законодательство.

«В настоящее время многие застройщики в нарушение закона “О долевом участии в жилищном строительстве” стали активно привлекать средства населения. Это может привести к риску не завершения строительства объектов и невыполнению обязательств перед приобретателями жилья», - заявили в МИИР.

В частности, по направлению долевого строительства «Получение гарантии Единого оператора» предлагается вдвое сократить перечень документов и снизить пороговые требования по опыту и собственному финансовому участию застройщиков с дифференциацией для мегаполисов и остальных регионов. Также в ведомстве считают необходимым дать застройщикам право использовать средства дольщиков до возведения каркаса, а банкам – микшировать средства дольщиков с проектным финансированием. А по способу «Привлечение денег дольщиков после возведения каркаса МЖД» – снизить требования по опыту компаний с пяти до трех лет, с 60 до 30 тыс. кв. м в столице, Шымкенте и Алматы, в остальных регионах – с 30 до 18 тыс. кв. м.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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