Менее тысячи новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

В столице подтверждено 163 случая, в Карагандинской области – 118, в Западно-Казахстанской области – 93, в Алматы – 80, в Акмолинской и Костанайской областях – по 79, в Павлодарской области – 62, в Северо-Казахстанской области – 44, в Атырауской области – 37, в Мангистауской области – 31, в Актюбинской области – 23, в Жетысуской и Кызылординской областях – по 22, в Улытауской области – 19, в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях – по 18, в Жамбылской области – 16, в Абайской области – 11, в Шымкенте – 9, в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 381 911 случаев КВИ.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 822.

На 19 августа лечение продолжают получать 21 514 человек (21 209 КВИ+ и 305 КВИ-), из них в стационарах находятся 918 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 20 596 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.