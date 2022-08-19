Причиной его смерти могла стать сильная жара
В Атырауской области скончался солдат погранслужбы КНБ
фото kstnews.kz

В Атырауской области скончался солдат погранслужбы КНБ. Причиной его смерти могла стать сильная жара. Он не имел возможности укрыться от нее из-за сломавшегося по пути на погранзаставу «Жанбай» служебного автомобиля, сообщает издание Ак Жайык.

«17 августа в Исатайском районе умер солдат пограничной службы КНБ по Атырауской области. Он служил на заставе «Жанбай» на берегу Каспийского моря и в этот день вместе с сослуживцами выехал в очередной наряд по охране государственной границы. Но служебное авто сломалось, и, судя по всему, часы, проведённые на страшной жаре, оказались для срочника роковыми», − говорится в заметке издания.

Погибший солдат должен был демобилизоваться осенью этого года. Происшествие расследует специальная комиссия. Его тело доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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