В Атырауской области скончался солдат погранслужбы КНБ. Причиной его смерти могла стать сильная жара. Он не имел возможности укрыться от нее из-за сломавшегося по пути на погранзаставу «Жанбай» служебного автомобиля, сообщает издание Ак Жайык .

«17 августа в Исатайском районе умер солдат пограничной службы КНБ по Атырауской области. Он служил на заставе «Жанбай» на берегу Каспийского моря и в этот день вместе с сослуживцами выехал в очередной наряд по охране государственной границы. Но служебное авто сломалось, и, судя по всему, часы, проведённые на страшной жаре, оказались для срочника роковыми», − говорится в заметке издания.

Погибший солдат должен был демобилизоваться осенью этого года. Происшествие расследует специальная комиссия. Его тело доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.