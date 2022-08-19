​«Казатомпром» готов использовать Транскаспийский коридор в качестве альтернативного маршрута поставок урана

В случае усиления эскалации конфликта между Россией и Украиной, а также проблемами с поставками урана через порт в Санкт-Петербурге, в национальной компании «Казатомпром» готовы использовать в качестве альтернативы Транскаспийский международный транспортный маршрут. Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщил и.о. председателя правления компании Ержан Муканов.

«Ситуация остается достаточно сложной (из-за российско-украинского конфликта – В.), и риски сдвига графиков горно-подготовительных работ и производства все еще существуют. В части транспортировки готовой продукции через порт города Санкт-Петербург каких-либо существенных ограничений также не наблюдается. В случае, если наш основной маршрут станет недоступен по каким-либо причинам, в компании предприняты меры по нивелированию данного риска. В том числе использование альтернативного Транскаспийского международного транспортного маршрута, который пролегает вне территории Российской Федерации и успешно используется компанией с 2018 года», − заявил Муканов.

При этом, отметил он, изменений в профиле рисков, связанных с многолетними проектами с российскими партнерами, сейчас не наблюдается. Ограничения и санкции, введенные некоторыми странами в отношении России, не были направлены на урановую и атомную отрасль. Вместе с тем «Казатомпром» готов к возможным изменениям, поэтому производственные предприятия компании проделали «огромную работу по обеспечению необходимыми материалами и поиску новых источников поставок».

«В настоящее время все прогнозные показатели на 2022 год остаются неизменными в сравнении с ранее опубликованными ожиданиями. Основываясь на текущих тенденциях и динамике производства, продаж и затрат мы предполагаем, что риски, связанные с цепочкой поставок и разработкой скважин, не претерпят значительного изменения во втором полугодии. Группа сохраняет план по производству на 2022 год и прилагает все усилия для его выполнения», − также добавил и.о. предправления.

Однако, подчеркнул он, в случае сохранения трудностей в цепочке горно-подготовительных работ и цепочке поставок во втором полугодии итоговые объемы производства на конец года могут быть ниже целевого уровня.