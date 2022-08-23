Минэкологии просит разработать программу по управлению коммунальными отходами в каждом регионе

Власти на местах не видят ситуацию по управлению отходами, поэтому министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев считает, что в каждом регионе необходимо разработать программу по управлению коммунальными отходами. Кроме того, отметил он во вторник в ходе заседания правительства, нужно утвердить планы мероприятий по охране окружающей среды.

«В регионах отсутствует комплексное видение текущей ситуации по управлению отходами и системного планирования развития отрасли с учетом иерархии отходов. В этой связи акиматы должны разработать программу по управлению коммунальными отходами, которая должна учитывать всю систему управления отходами в конкретном регионе. Должен быть проведен анализ действующей инфраструктуры по управлению отходами, анализ по имеющимся ресурсам и по их потребностям, выработка конкретных мероприятий на долгосрочный период. Она (программа – В.) должна быть разработана с учетом территориальных особенностей региона», - сказал Брекешев.

При этом, добавил он, в целом в области управления отходами в нацпроект «Жасыл Казахстан» включены три показателя и 16 мероприятий. Для достижения показателей по доле переработки и утилизации ТБО и промышленных отходов приведены в соответствие экологическим нормам 639 полигонов из 3005, приобретены и установлены 3 876 контейнеров для раздельного сбора, переработано 870 тыс. тонн гранулированного шлака в Жамбылской области. Построена площадка для складирования и переработки строительных отходов в столице.

«С 1 января этого года в Бюджетном кодексе введена норма о 100%-м расходовании средств, поступающих от экологических платежей только на природоохранные мероприятия. Однако по ряду регионов финансирование природоохранных мероприятий значительно ниже средств, поступающих от экологических платежей за эмиссии», - также добавил министр.

В этой связи он попросил местные исполнительные органы утвердить планы мероприятий по охране окружающей среды региона и обеспечить расходование средства местного бюджета в полном объеме.