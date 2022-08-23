Подать заявление на оформление декретных выплат стало возможным через eGov

Через портал eGov.kz теперь можно подать заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, а также усыновлением ребенка, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. Ранее заявления принимались в бумажном виде через ЦОНы.

«Заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) теперь можно подать через портал электронного правительства (eGov.kz)», - сообщили в министерстве.

Чтобы подать заявку через портал eGov.kz, необходимо на главной странице открыть раздел «Социальное обеспечение», выбрать пункт «Помощь семьям», найти соответствующую услугу, авторизоваться, заказать услугу онлайн, заполнить все обязательные поля, прикрепить требуемые файлы и подписать заявку одним из предлагаемых вариантов. Срок рассмотрения заявки на портале eGov.kz составляет 8 рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы либо мотивированный ответ об отказе будут направлены в личный кабинет пользователя.

«Стоит отметить, что для получения данной услуги через портал eGov.kz необходимы электронные сведения из Единой системы учета трудовых договоров (E-HR), которые заполняются кадровой службой работодателя. Поэтому потенциальному услугополучателю необходимо уточнить, внесены ли соответствующие данные о выходе в отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) в E-HR», - уточнили в министерстве труда и социальной защиты населения.