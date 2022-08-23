Полиция продолжает расследовать 40 уголовных дел по фактам превышения власти во время январских событий

Следователи продолжают расследовать 276 уголовных дел по преступлениям, совершенным во время январских событий. Из них 40 дел – по фактам превышения власти, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

«Сейчас в производстве следователей полиции находятся 276 дел. Из них по фактам незаконного хранения оружия – 50, по фактам убийства – 33, по фактам превышения власти – 40, по кражам – 16, по хулиганству – 4», - сообщил Адилов.

Всего, напомнил он, по январским событиям полицией возбуждено 4 642 уголовных дела, из них 2,5 тыс. – по кражам, 710 – по фактам хищения либо хранения оружия, 418 – по фактам хулиганства, 199 – по фактам уничтожения имущества, 26 – по совершенным разбоям и грабежам. На данный момент проведено порядка 40 тыс. следственных действий, допрошено свыше 15 тыс. граждан, назначено более 2,5 тыс. различных экспертиз. Окончено производство по 971 делу, в отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды.

«По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждено 539 лиц. Из них – 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления», - добавил Адилов.

Кроме того, сотрудники полиции смогли обнаружить и изъять 873 единицы оружия, однако похищенными во время января остаются 2 087 единиц, в том числе, 1285 единиц гражданского, 645 – табельного, 157 – травматических, газовых и сигнальных пистолетов.