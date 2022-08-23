Правительство Казахстана ожидает рост ВВП в этом году минимум 3%

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором рассматривались прогноз социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы, а также проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы.

«Согласно представленным премьер-министром макроэкономическим показателям, реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее 3%, а в 2023 году данный показатель достигнет 4%», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

По данным правительства, прогнозируется номинальный рост ВВП с 103,6 трлн тенге в 2022 году до 120,7 трлн тенге в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 трлн тенге до 13,5 трлн тенге в 2023 году.

Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое снижение гарантированных трансфертов из Национального фонда с более чем 4 трлн тенге в 2022 году до 2,2 трлн в 2023 году. На макроэкономическую стабильность также положительно повлияет снижение ненефтянного дефицита с 8,3% до 6,8% в 2023 году.

Между тем Токаев вновь обратил внимание правительства на необходимость обеспечения качественного планирования и распределения финансовых средств.

«В целом президент поддержал представленный прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы и проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом их доработки по обсужденным в ходе совещания моментам», - сообщила пресс-служба президента.