На юге и западе Казахстана сохранится жаркая погода

«В западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода. В северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, к концу недели в северных регионах ожидается понижение температуры воздуха», - сообщают синоптики.

Днем на западе Казахстан температура воздуха сохранятся +27+38°С, на северо-западе республики ожидается понижение до +20+28°С, на севере понижение до +18+23°С, в центре и на востоке страны будет +18+28°С, на юге +28+35°С, юго-востоке +20+30°С.