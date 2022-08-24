На севере республики похолодает
  • 540
На юге и западе Казахстана сохранится жаркая погода
фото Жанары Каримовой

25-27 августа на юге и западе Казахстана сохранится жаркая погода, на севере ожидается похолодание, сообщает «Казгидромет».

«В западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода. В северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, к концу недели в северных регионах ожидается понижение температуры воздуха», - сообщают синоптики.

Днем на западе Казахстан температура воздуха сохранятся +27+38°С, на северо-западе республики ожидается понижение до +20+28°С, на севере понижение до +18+23°С, в центре и на востоке страны будет +18+28°С, на юге +28+35°С, юго-востоке +20+30°С.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Стройка жилого комплекса в Бостандыкском районе Алматы приостановлена – прокуратура
Новости
В Алматы вынесли на общественное обсуждение правила дизайн-кода города
Новости
МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его высказываний
Новости
Почти 570 тыс. россиян выехали в Казахстан во II квартале этого года
Новости
С 2023 года все казахстанские школы, за исключением трехсменных, перейдут на пятидневку - Аймагамбетов
Новости
​Токаев не видит оснований для «пессимистических прогнозов» по развитию сотрудничества Казахстана с Россией