Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей

Как сообщает пресс-служба Алматинского городского суда, Специализированный межрайонный следственный суд Алматы 16 августа удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Кудайбергена до 21 октября. Ранее ему трижды продлевали арест.

Кудайберген был задержан 22 апреля. В тот день прокуратура Алматы сообщила, что подозревает его в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий. Кудайберген якобы действовал сообща с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым, который был арестован в январе. Его подозревают не только в организации беспорядков, но и в незаконном лишении свободы и причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, люди Джумагельдиева похищали на улицах Алматы прохожих, избивали их, а затем передавали сотрудникам Комитета нацбезопасности, которые продолжали их жестоко пытать. В результате из 24 незаконно задержанных один человек скончался. По этому эпизоду задержано также несколько сотрудников КНБ.