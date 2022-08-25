Встреча его с папой Римским Франциском не планируется
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Патриарх Кирилл не приедет в Казахстан на Съезд лидеров мировых и традиционных религий
фото с сайта bbc.com

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний заявил агентству РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл не поедет в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября, соответственно, встречи с папой Римским Франциском на полях съезда не будет.

«Мы высоко ценим инициативы руководства Казахстана по развитию межрелигиозного диалога, считаем их важными и своевременными. В этом году по благословению Святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И, соответственно, его встреча с папой Римским Франциском в Казахстане не планируется», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, весной Ватикан сам приостановил подготовку к проведению второй по счету встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска.

«В одностороннем порядке публично Ватикан заявил о том, что подготовка к проведению встречи приостановлена, и о том, что сама эта встреча не состоится», - напомнил митрополит Антоний.

С тех пор, по его словам, никаких предложений со стороны Ватикана о возможной организации встречи в другое время или в другом месте не поступало.

При этом представитель РПЦ подчеркнул, что встреча патриарха Московского и папы Римского «не может иметь место "на полях" Съезд лидеров мировых и традиционных религий», поскольку «должна стать самостоятельным мероприятием в силу своего особенного значения».

«Мы исходим из того, что новая встреча должна быть таким же образом серьезно подготовлена. Для ее организации должен иметь место необходимый в таких случаях подготовительный процесс. Могу констатировать, что до сегодняшнего дня никакой подготовки к проведению новой встречи не осуществлялось», - заключил он.

Напомним, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее понтифик выразил надежду, что там он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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