Акимат Алматы ведет переговоры по выкупу из частной собственности двух земельных участков в Алмалинском районе

Два земельных участка будут выкуплены из частной собственности и благоустроены для горожан, об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района. Работы могут начаться в следующем году, если переговоры с собственником будут успешными.

«14 июля было принято постановление акимата города Алматы по изъятию земельных участков по улицам Наурызбай батыра – Жибек жолы, площадью 19 соток, и на Сейфуллина – Толе би, площадью 2,2 сотки. На сегодня проводятся независимая оценка стоимости земельных участков, которая будет завершена до 2 сентября, и переговоры с собственниками. Если придем к соглашению, то выкупим участки до конца года с последующим благоустройством и озеленением под место для досуга и отдыха жителей района. Работу проведем уже в следующем году», – объяснил Досаев.

За счет частного инвестора в 2023 году также могут провести благоустройство и озеленение земельного участка по улице Розыбакиева южнее улицы Дуйсенова. Акиматом 1 июля было принято решение о прекращении права временного долгосрочного землепользования.

«При этом владелец, ТОО "СК Шипа-Дент", не согласен с принятым решением и обратился с исковым заявлением в суд. Два суда акимат выиграл, тем не менее владелец подал апелляцию в Верховный суд. После завершения судебных процедур планируется, что районным акиматом в 2023 году будет проведено благоустройство территории под сквер за счет частного инвестора», – сказал Досаев.