Искажение в обменных курсах между национальными валютами оказывает ощутимое влияние на инфляционные процессы
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Смаилов предложил странам ЕАЭС обсудить формирование обменного курса для взаимной торговли
фото Жанары Каримовой

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов считает, что центральным банкам стран Евразийского экономического союза стоит провести консультации и обсудить вопросы формирования обменных курсов национальных валют. Такое предложение он внес в пятницу в ходе заседания Евразйского межправительственного совета.

«В сегодняшних условиях страны союза столкнулись с серьезным ростом цен, в первую очередь на продовольственные товары. За шесть месяцев продовольственные цены в ЕАЭС увеличились на 12,9%», - сказал Смаилов.

Он отметил, что при текущем уровне интеграции между странами при взаимной торговле широко используются национальные валюты. Однако имеется «серьезное искажение в обменных курсах между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте». Все это, подчеркнул премьер, оказывает «ощутимое влияние на торговлю и на инфляционные процессы в наших странах».

«Полагаю необходимым провести консультации центральных банков наших стран для обсуждения вопросов формирования обменных курсов национальных валют», - в этой связи предложил Смаилов.

Он считает, что предложения необходимо внести к очередному заседания межправительственного совета.

Кроме того, глава казахстанского правительства призвал страны ЕАЭС ратифицировать соглашение о судоходстве, подписанное еще в 2019 году.

«Для развития экспорта наших стран важна свобода транзита товаров. В складывающихся геополитических условиях сложно переоценить актуальность вопросов транзита, в том числе с точки зрения трансконтинентальной торговли. В связи с этим важно качественное развитие инфраструктуры евразийских транспортных коридоров и маршрутов в направлениях восток-запад и север-юг. В данном контексте хочу напомнить о соглашении о судоходстве, подписанном в 2019 году, но до сих пор не вступившим в силу. Думаю, настало время завершить работу и ввести его в действие», - сказал Смаилов.

Он уверен, что решение выше названных вопросов поможет «успешнее преодолеть некоторые трудности» и обеспечить «устойчивое развитие наших экономик и повышение благосостояния наших граждан».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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