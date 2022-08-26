Бомбоубежища в Алматы приведут в порядок в течение трех лет, обещает Досаев

Жительница района задала акиму вопрос о том, возможно ли рассмотреть программу по восстановлению бомбоубежищ в свете геополитических событий, отметив, что Алмалинский район – это центр исторической застройки, и во многих домах бомбоубежища были построены давно.

«Программа (по восстановлению – В.) есть. К сожалению, готовность у нас недостаточно высокая в городе. Сейчас будет разрабатываться отдельная программа приведения в порядок всех наших исторических активов, которые остались от Советского Союза. Работа начата, глава государства дал нам такую работу. Это связано не только с этими событиями, не с геополитикой. Мы в активной сейсмической зоне находимся, город должен быть к ситуации готов. Будет отдельная программа, за три года постараемся привести к нужным нормативам», – сказал Досаев.

На вопрос о том, есть ли программа по восстановлению исторических активов в городе в целом, Досаев ответил, что она находится на стадии разработки.

«Там ничего никогда не ремонтировалось, не приводилось в порядок. Мы начнем ревизию. Удовольствие дорогое, но это важно для города», - отметил он.