Количество автобусов на газе в Алматы увеличат до 1 200

Акимат Алматы планирует увеличить количество автобусов на газе с 880 до 1200, сообщает пресс-служба ведомства. Это будет сделано в рамках подписания меморандума о сотрудничестве в сфере газа и газомоторного топлива между акиматом и АО «QazaqGaz».

«Соглашение предусматривает, что национальная компания построит три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) во 2-м квартале 2023 года и обеспечит бесперебойную поставку компримированного природного газа (КПГ). Со своей стороны акимат Алматы планирует увеличить количество автобусов на газе с 880 до 1200 единиц и продолжить работу по переводу автобусов на газ после завершения строительства АГНКС», – говорится в пресс-релизе.

Использование природного газа в качестве моторного топлива, считают в акимате, позволит снизить выбросы в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию в Алматы.

«Преимущество компримированного природного газа (КПГ) заключается как в экологичности, так и в доступной цене – КПГ в два раза дешевле, чем дизельное топливо. В ходе встречи в целях улучшения качества воздуха в городе стороны также достигли соглашения по развитию энергетического комплекса и газоснабжения», – сообщает пресс-служба.

27 июня акимат Алматы представил план развития города до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года. Согласно документу, до 2025 году планируется обновить парк общественного транспорта на 800 автобусов и 200 троллейбусов, перевести автобусы на газ и электротягу и оптимизировать маршруты. Помимо этого будет построено два парка для газовых автобусов, пять газовых заправочных станций, 200 остановок современных форматов и введена новая тарифная политика.

Стоит отметить, что предыдущие акимы города также говорили о том, что добьются полного перевода автобусов на газ и электротягу. О полном переводе на газ говорил бывший аким города Ахметжан Есимов в 2014 году. Об этом же заявляли Бауыржан Байбек и Бакытжан Сагинтаев.