Город Лачин в Нагорном Карабахе перешел под контроль Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска вошли в стратегически важный город Лачин на окраине Нагорного Карабаха и два близлежащих села – Забух и Сус, пишет DW .

Город Лачин и села Забух и Сус расположены в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией и имеющем ключевое значение для всего региона.

Напомним, завершением 44-дневной войны стали достигнутые 10 ноября 2020 года договоренности между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении о прекращении огня и возвращении Азербайджану территорий вокруг Нагорного Карабаха, которые с 1994 года контролировали армянские силы. По договору Лачинский район тогда же перешел под контроль Азербайджана. А город и саму дорогу из Армении в Нагорный Карабах контролировали российские миротворцы.

Как рассказывает Русская служба ВВС, формально эта территория – азербайджанская, но на время «переходного периода» попасть в Лачин без согласования могли только обладатели армянских паспортов, а азербайджанским военным приходилось согласовывать каждый проезд по коридору с россиянами, которые, в случае согласования, сопровождали колонну азербайджанцев. Осенью прошлого года проезд по Лачинскому коридору открыли для частных автомобилей.

По соглашениям, ознаменовавшим окончание войны, Армения и Азербайджан должны были определить план строительства нового маршрута в обход Лачина. Российские миротворцы должны были переехать на новую дорогу. На это давалось три года, и срок еще не вышел. Оставшуюся часть Лачинского района (кроме самого города и дороги) армянская сторона вернула Азербайджану по соглашению 2020 года. По тому же соглашению должна быть построена новая дорога, в обход города Лачин, связывающая карабахских армян с Арменией. Азербайджан свою часть дороги построил, Армения пока еще нет.

В конце июля – начале августа этого ситуация обострилась. По данным Минобороны Азербайджана, утром 3 августа в результате обстрела в Лачинском районе со стороны «членов незаконных армянских вооруженных формирований» погиб азербайджанский военный. В ответ силы Азербайджана приступили к операции «Возмездие», в рамках которой были взята под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и др. вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в результате авиаударов ВС Азербайджана погибли двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении подписанного осенью 2020 года трехстороннего соглашения о прекращении огня в зоне конфликта, а власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что азербайджанская сторона передала им требование организовать сообщение с Арменией по другому маршруту, в обход существующего Лачинского коридора. Армения заявила, что требование Азербайджана по Лачинскому коридору неправомерно.

После этого обострения конфликта в КНР заявили, что Азербайджан потребовал освободить Лачин и село Забух до 5 августа. Чуть позже дату отложили на 25 августа.

Между тем Русская служба ВВС сообщает, что на территориях, которые отошли Азербайджану, продолжают жить армяне, и многие из них никак не могут договориться с властями о переселении. Президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что «люди, незаконно расселенные в городе Лачин, селах Забух и Сус, должны быть выведены», поскольку их присутствие там является «военным преступлением», так как противоречит правилам Женевской конвенции: «страна-оккупант не может проводить незаконное заселение на захваченных землях».