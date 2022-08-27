Ситуация с сахаром в Казахстане стабилизировалась, заверил Смаилов

Ситуация с дефицитом сахара в Казахстане стабилизировалась, заявил в субботу в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов. Но при этом он поручил не допускать ажиотажа в регионах и пресекать манипуляции с ценами, выявлять неконкурентные действия.

«В целом ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась. Сахар есть в наличии. Запасы пополняются. Нельзя допускать создания ажиотажа в регионах. Поэтому важно пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников», - заявил Смаилов.

Глава камбина напомнил, что в данное время в стране разработан комплексный план по развитию данной отрасли, согласно которому планируется увеличить посевные площади более чем в 3 раза с 11,5 тыс. до 38 тыс. га. Все это позволит довести объемы производства сахара из отечественного сырья в ближайшие пять лет до 250 тыс. тонн ежегодно. В этой связи Смаилов поручил министерству сельского хозяйства совместно с министерством торговли и интеграции и акиматам реализовать комплексный план в полном объеме, Минсельхозу, Минторговли и холдингу «Байтерек» – проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья, а также установить встречные обязательства перед заводами, в том числе, по недопущению скачков цен на реализуемую продукцию.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области, холдингом “Байтерек” принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области», - также поручил премьер.

Кроме того, Минсельхозу дано задание проработать вопрос по установлению минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.