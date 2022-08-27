Он также поручил не допускать ажиотажа в регионах
Ситуация с сахаром в Казахстане стабилизировалась, заверил Смаилов
ФОТО НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВОЙ

Тамара Вааль, Власть

Ситуация с дефицитом сахара в Казахстане стабилизировалась, заявил в субботу в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов. Но при этом он поручил не допускать ажиотажа в регионах и пресекать манипуляции с ценами, выявлять неконкурентные действия.

«В целом ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась. Сахар есть в наличии. Запасы пополняются. Нельзя допускать создания ажиотажа в регионах. Поэтому важно пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников», - заявил Смаилов.

Глава камбина напомнил, что в данное время в стране разработан комплексный план по развитию данной отрасли, согласно которому планируется увеличить посевные площади более чем в 3 раза с 11,5 тыс. до 38 тыс. га. Все это позволит довести объемы производства сахара из отечественного сырья в ближайшие пять лет до 250 тыс. тонн ежегодно. В этой связи Смаилов поручил министерству сельского хозяйства совместно с министерством торговли и интеграции и акиматам реализовать комплексный план в полном объеме, Минсельхозу, Минторговли и холдингу «Байтерек» – проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья, а также установить встречные обязательства перед заводами, в том числе, по недопущению скачков цен на реализуемую продукцию.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области, холдингом “Байтерек” принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области», - также поручил премьер.

Кроме того, Минсельхозу дано задание проработать вопрос по установлению минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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