Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech

Американская биотехнологическая компания Moderna подала в суды Массачусетса и Дюссельдорфа на Pfizer и BioNTech. В Moderna считают , что эти компании использовали ее наработки при создании вакцины Comirnaty от коронавирусной инфекции.

«Moderna считает, что вакцина Comirnaty® против COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год и касающиеся основополагающей технологии мРНК Moderna. Эта новаторская технология имела решающее значение для разработки собственной мРНК-вакцины Moderna против COVID-19, Spikevax®. Pfizer и BioNTech без разрешения Moderna скопировали эту технологию для создания Comirnaty®», — говорится в заявлении компании.

«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, вложили миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19», — сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Moderna ожидает, что Pfizer и BioNTech компенсируют постоянное использование Comirnaty® запатентованных технологий Moderna.