Более 200 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев коронавирусной инфекции.

В столице выявлено 47 случаев, в Карагандинской области – 46, в Алматы – 38, в Акмолинской области – 35, в Северо-Казахстанской области – 11, в Западно-Казахстанской области – 10, в Павлодарской области – 10, в Восточно-Казахстанской области – 8, в Мангистауской области – 6, в Улытауской области – 5, в Шымкенте – 3, в Жамбылской области – 3, в Алматинской области – 2, в Атырауской области – 2, в Абайской области – 2.

Ни одного случая не выявлено в Актюбинской, Жетысуской, Костанайской, Кызылординской и Туркестанской областях. Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев.

По данным Минздрава, за сутки не зарегистрировано ни новых случаев пневмонии, ни летальных исходов.

На 30 августа лечение продолжают получать 18 004 человека (17 657 КВИ+ и 347 КВИ-), из них в стационарах находится 573 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 17 431 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.