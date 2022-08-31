24 августа были избраны шесть сенаторов
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов сената от трех новых областей
фото с сайта ЦИК

В среду Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых избранных ранее депутатов сената парламента от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что в соответствии с конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», полномочия депутата парламента начинаются с момента их регистрации Центральной избирательной комиссией.

Таким образом, от Абайской области зарегистрированы Бакытжан Байахметов – на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года, и Айнур Аргынбекова – на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года; от Жетысуской области: Амангельды Толамисов Габдылкаримович – на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года, и Галиаскар Сарыбаев – на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года; от Улытауской области Советбек Медебаев – на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года, и Серик Шайдаров – на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года.

Нурлан Абдиров вручил им удостоверения и нагрудные знаки.

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