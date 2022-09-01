Реформу бюджетной политики анонсировал Токаев

Бюджетная политика в Казахстане будет реформирована: планируется ввести нормативы при планировании и исполнении бюджета, а государственным органам разрешат переносить неосвоенный бюджет на следующий год, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу 1 сентября.

«Модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от управления бюджетом к управлению результатами. Непосредственно в Бюджетном кодексе предстоит закрепить предельные нормативы, обязательные для соблюдения при планировании и исполнении бюджета», – сообщил глава государства.

Он также заявил, что будет прекращена практика неэффективного расходования ресурсов Национального фонда. Эти ресурсы должны быть направлены на развитие инфраструктуры и проекты общестранового значения, считает президент.

Токаев анонсировал и упрощение бюджетных процессов: «Нужно также позволить государственным органам переносить неосвоенные средства на следующий год – это решение позволит избавиться от неэффективной практики возврата денег в бюджет. Одновременно предстоит запустить систему управления бюджетными рисками, охватывающую в том числе квазигосударственный сектор».

Кроме того, Токаев заявил о необходимости масштабирования проекта «Бюджет народного участия» на города районного значения и села, при этом с участием общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ.

Все изменения будут внесены в новый Бюджетный кодекс, который планируется принять в следующем году.