Совокупная пенсия в среднем увеличится на 27% к 2025 году
Токаев анонсировал снижение пенсионного возраста для женщин до 2028 года

Пенсионный возраст для женщин снизят до 61 года до 2028 года, об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время послания народу в четверг. К 2025 году совокупная пенсия в среднем будет увеличена на 27%.

«Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума. А максимальную - до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями, это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%», – сказал Токаев.

Кроме того, по словам президента, «учитывая высокий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года».

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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