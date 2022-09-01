Токаев анонсировал снижение пенсионного возраста для женщин до 2028 года

Пенсионный возраст для женщин снизят до 61 года до 2028 года, об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время послания народу в четверг. К 2025 году совокупная пенсия в среднем будет увеличена на 27%.

«Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума. А максимальную - до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями, это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%», – сказал Токаев.

Кроме того, по словам президента, «учитывая высокий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года».