Сроки трудовых договоров сотрудников Евразийской экономической комиссии закрепил мажилис

В четверг в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии». Документ регламентирует прием на работу сотрудников ЕЭК и сроки их полномочий.

«Законопроектом предусмотрены поправки в договор о Евразийском экономическом союзе в части изменения срока трудовых договоров должностных лиц Евразийской экономической комиссии, возможности проведения государством-членом национального отбора кандидатов, желающих поступить на работу в комиссию, перевода сотрудников с бессрочных на пятилетние контракты, а также переходные положения для действующих сотрудников», - сказал и.о. заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Он объяснил, что на сегодня период работы должностных сотрудников комиссии не привязан к периоду работы очередного состава коллегии. Эта ситуация вызывает сложности в работе, так как директор или заместители директоров не успевают выполнить задачи, поставленные перед ними новым членом коллегии комиссии, в связи с истечением срока четырехлетнего контракта.

«При этом назначение новых должностных лиц, а также полноценное вовлечение в ранее проводимую работу занимает определенное время. Поэтому данная норма позволит одномоментно обновлять должностной уровень комиссии с приходом нового состава коллегии комиссии», - пояснил Жумангарин.

Кроме того, комиссией будет учитываться результат национального отбора при проведении конкурса на занятие должностей сотрудников. Как пояснил и.о. зампремьера, сегодня департаменты комиссии комплектуются сотрудниками на конкурсной основе, которые должны отвечать соответствующим квалификационным требованиям.

«Данная норма предполагает, чтобы комиссия также, кроме соответствующих квалификационных требований, учитывала результаты национального квалификационного отбора проводимых в государствах-членах ЕАЭС. Национальный отбор позволяет регламентировать набор граждан Казахстана в комиссии, и, следовательно, занятие штатной доли РК в ЕЭК. Это позволит в целом повысить квалификацию казахстанской части сотрудников комиссии в целом», - считает он.

Также законопроектом предусмотрен перевод сотрудников комиссии с бессрочных трудовых договоров на пятилетние с возможностью их продления по представлению курирующего члена коллегии с учетом результатов аттестации. В данное время, пояснил Жумангарин, в трудовых договорах сотрудников не предусмотрено каких-либо сроков завершения контракта трудовой деятельности.