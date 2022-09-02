Заместитель генерального прокурора не готов называть цифры
В Генпрокуратуре пока не могут назвать количество подпадающих под амнистию участников январских событий
фото Алмаса Кайсара

Тамара Вааль, Власть

В генеральной прокуратуре пока не знают, сколько участников январских событий подпадут под амнистию, объявленную президентом в послании народу Казахстана. Более того, заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в пятницу в кулуарах мажилиса не смог назвать даже примерные сроки, когда будут озвучены эти цифры.

«Пока количество (подпадающих под амнистию – В.) сказать не могу. Потому что сейчас будем отрабатывать. Там надо будет смотреть, как вы знаете, президент поручение дал. Те, кто совершил экстремистские преступления, организаторы, они не подлежат амнистии. Сейчас больше 1 000 дел расследовалось, около 1 000 человек уже осуждено. Надо будет смотреть из этой статистики. Пока я не готов сказать, сколько человек это будет», - сказал Чиндалиев.

На вопрос, когда в Генпрокуратуре будут готовы на это ответить, он уточнил, что «когда законопроект будет готовиться, в ходе обсуждения, конечно же, эти цифры будут озвучиваться».

Кроме того, Чиндалиев не смог назвать и количество дел по экстремистским преступлениям – фигуранты по этим делам не подпадают под амнистию, как и фигуранты дел об организации январских событий. Он заявил, что не помнит цифру, потому что «очень много дел».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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