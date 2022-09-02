Омбудсмен в Казахстане получит право беспрепятственно посещать учреждения уголовно-исполнительной системы

Уполномоченный по правам человека в Казахстане получит право беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы. Кроме того, он сможет присутствовать на любых заседаниях парламента, даже закрытых, и при желании выступать на них. Эти и другие нормы заложены в проекте конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», который в пятницу презентовали в мажилисе.

«В части усиления компетенции уполномоченного по правам человека предлагается предоставить ему право присутствовать на любых – как открытых, так и закрытых – совместных и раздельных заседаниях палат парламента Республики Казахстан и быть выслушанным. В реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина», - сказала вице-министр юстиции Алма Муканова.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право уполномоченному по правам человека выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. А для усиления его полномочий закрепляется право по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы.

В части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного Минюст предлагает ввести должность заместителя руководителя национального центра по правам человека, а также уточнить, что национальный центр не только осуществляет информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности уполномоченного, но и оказывает содействие в реализации уполномоченным своих полномочий.

Как напомнила Муканова, действующий закон «Об уполномоченном по правам человека» принят 29 декабря 2021 года. Новые же поправки содержит точечные дополнения.