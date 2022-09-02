В стране появится должность замруководителя национального центра по правам человека
Омбудсмен в Казахстане получит право беспрепятственно посещать учреждения уголовно-исполнительной системы
фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Власть

Уполномоченный по правам человека в Казахстане получит право беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы. Кроме того, он сможет присутствовать на любых заседаниях парламента, даже закрытых, и при желании выступать на них. Эти и другие нормы заложены в проекте конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», который в пятницу презентовали в мажилисе.

«В части усиления компетенции уполномоченного по правам человека предлагается предоставить ему право присутствовать на любых – как открытых, так и закрытых – совместных и раздельных заседаниях палат парламента Республики Казахстан и быть выслушанным. В реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина», - сказала вице-министр юстиции Алма Муканова.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право уполномоченному по правам человека выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. А для усиления его полномочий закрепляется право по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы.

В части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного Минюст предлагает ввести должность заместителя руководителя национального центра по правам человека, а также уточнить, что национальный центр не только осуществляет информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности уполномоченного, но и оказывает содействие в реализации уполномоченным своих полномочий.

Как напомнила Муканова, действующий закон «Об уполномоченном по правам человека» принят 29 декабря 2021 года. Новые же поправки содержит точечные дополнения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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