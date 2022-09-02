Численность населения оказалась на 400 тыс. человек выше по итогам переписи
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Население Казахстана превысило 19,6 млн. человек
Фото Чингиза Сайханова

По итогам переписи населения Казахстана, краткие итоги которой бюро национальной статистики представило на этой неделе, численность населения оказалась на 400 тысяч человек больше прогнозируемой. Так, к 1 августа в Казахстане проживает 19 644 тыс. человек, сообщило бюро.

В новых данных впервые представлена численность населения созданных в июне регионов. Так, население Абайской области к 1 августа составляет 610,7 тыс. человек, обновленной Восточно-Казахстанской области – 731,3 тыс. человек.

В новой Улытауской области проживает 221 тыс. человек – она стала самым малочисленным регионом Казахстана. В Карагандинской области население составило 1 134 тыс. человек.

В обновленной Алматинской области к 1 августа численность населения достигла 1 492 тыс. человек, а в новой Жетысуской области – 699 тыс. человек.

В большинстве регионов перепись населения зафиксировало большее число жителей, чем считали статистики. Самый большой прирост зафиксирован в городах-миллионниках, южных Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, а также в Акмолинской области.

По итогам переписи Алматы является крупнейшим регионом Казахстана – в мегаполисе проживает 2 135 тыс. человек, ему уступает Туркестанская область – здесь живут 2 105 тыс. человек.

По данным бюро статистики, за первые семь месяцев население больше всего выросло в столице – здесь рост достиг 2,53%, в Алматы и Мангистауской области – по 1,61%, Шымкенте – 1,44% и Алматинской области - 0,94%.

В первые семь месяцев 2022 года рост населения отмечался в 14 из 20 регионов Казахстана.

В числе регионов с убывающим населением: Северо-Казахстанская область – население здесь сократилось на 0,64%, Костанайская область – на 0,34%, Восточно-Казахстанская область – на 0,23%, Павлодарская и Абайская области – на 0,19% и Карагандинская область – на 0,05%.

В двух других новых областях отмечался минимальный рост населения – в Улытауской области – на 0,06%, в Жетысуской области – на 0,03%.

При этом в одном регионе – Северо-Казахстанской области – по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 16 из 20 регионов Казахстана фиксируется миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь-июль в Казахстане вновь было отрицательным.

По итогам переписи городское население Казахстана достигло 61,7%, сельское население страны составляет 38,3%.

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