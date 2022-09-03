Цифровую карту семьи в Казахстане поэтапно введут до 2025 года – Дуйсенова

В пилотном режиме ее запустили 1 сентября
Тамара Вааль, Власть
Цифровую карту семьи, которая предоставит гарантированную государственную поддержку казахстанцам, в зависимости от их статуса, поэтапно внедрят только до 2025 года. Об этом в субботу в ходе заседания правительства сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.
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