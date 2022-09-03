Цифровую карту семьи в Казахстане поэтапно введут до 2025 года – Дуйсенова

Цифровую карту семьи, которая предоставит гарантированную государственную поддержку казахстанцам, в зависимости от их статуса, поэтапно внедрят только до 2025 года. Об этом в субботу в ходе заседания правительства сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

«Поручение главы государства о внедрении цифровой карты семьи с 1 сентября реализуется в пилотном режиме. В целом эту карту можно назвать электронным уведомителем, который предоставляет гарантированную господдержку гражданам страны, в зависимости от их социального статуса. Все предоставляемые услуги будут оказываться в проактивном формате. Внедрение цифровой карты планируется поэтапно до 2025 года», - сообщила Дуйсенова.

Она отметила, что необходимые изменения по внедрению карты будут внесены в проект Социального кодекса и ряд законов республики до декабря 2022 года. Уже с 1 января 2023 года в сфере социального обеспечения в рамках карты услуги будут оказываться в проактивном формате, а услуги других госорганов планируется внедрить только в 2024-2025 годах. Что же касается внедрения социального кошелька, то Дуйсенова заявил, что с 2023 года он будет находиться в ведении министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.