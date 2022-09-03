Повышение будет заложено в трехлетнем бюджете
Методику и механизмы повышения минимальной зарплаты в Казахстане законодательно закрепят до декабря 2023 года – Минтруда
Фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Власть

Министерство труда и социальной защиты населения планирует разработать методику и механизмы повышения минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге и закрепить их законодательно до конца 2023 года. Об этом глава ведомства Тамара Дуйсенова сообщила в субботу в ходе заседания правительства.

«Для разработки методики определения минимальной заработной платы и ее поэтапного повышения, планируем провести необходимые исследования с привлечением экспертов Всемирного банка. По результатам исследования новую методику подготовим до марта 2023 года. Согласованная методика и механизмы повышения МЗП будут включены в закон «О минимальных социальных стандартах» и Трудовой кодекс до декабря 2023 года», - сообщила Дуйсенова.

Она отметила, что повышение МЗП позволит повысить доходы 1,8 млн граждан страны. А для выполнения этого поручения президента в проект закона «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» в сентябре будут внесены изменения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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