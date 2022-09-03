Методику и механизмы повышения минимальной зарплаты в Казахстане законодательно закрепят до декабря 2023 года – Минтруда

Повышение будет заложено в трехлетнем бюджете
Тамара Вааль, Власть
Министерство труда и социальной защиты населения планирует разработать методику и механизмы повышения минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге и закрепить их законодательно до конца 2023 года. Об этом глава ведомства Тамара Дуйсенова сообщила в субботу в ходе заседания правительства.
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