Поправки в законодательство по предоставлению вида на жительство иностранцам внесут до июля 2023 года

В сентябре Минтруда планирует внести на рассмотрение правительства измененную концепцию миграции на 2023-2027 годы
Тамара Вааль, Власть
В сентябре этого года министерство труда и социальной защиты населения планирует внести на рассмотрение правительства измененную концепцию миграции на 2023-2027 годы. Документ будет включать в себя внедрение инвестиционной визы для зарубежных бизнесменов, единовременно инвестировавших более 300 тыс. долларов в экономику Казахстана, а также визы для иностранцев, обладающих дефицитными профессиями. После одобрения механизмов, соответствующие поправки в законодательство внесут в закон до июля 2023 года, сообщила в субботу в ходе заседания правительства глава ведомства Тамара Дуйсенова.
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