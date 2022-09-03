Поправки в законодательство по предоставлению вида на жительство иностранцам внесут до июля 2023 года

В сентябре этого года министерство труда и социальной защиты населения планирует внести на рассмотрение правительства измененную концепцию миграции на 2023-2027 годы. Документ будет включать в себя внедрение инвестиционной визы для зарубежных бизнесменов, единовременно инвестировавших более 300 тыс. долларов в экономику Казахстана, а также визы для иностранцев, обладающих дефицитными профессиями. После одобрения механизмов, соответствующие поправки в законодательство внесут в закон до июля 2023 года, сообщила в субботу в ходе заседания правительства глава ведомства Тамара Дуйсенова.

«В целях запланированного привлечения инвестиций и профессиональных специалистов в страну, концепция миграции на 2023-2027 годы, включающая механизмы регулирования вопросов внутренней и внешней и этнической миграции, будет внесена на рассмотрение правительства в сентябре 2022 года. После одобрения правительством предусмотренных концепцией механизмов, соответствующие изменения будут внесены в закон «О миграции населения» до июля 2023 года», - рассказала Дуйсенова.

Она добавила, что для пересмотра подходов к переселению кандасов и внутренней миграции в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», каждый принимающий регион должен разработать специальную региональную программу стимулирования переселения.