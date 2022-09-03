Токаев собирается в регион
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Мероприятия в Костанайской области к 150-летию Байтурсынова перенесены
Фото МЧС Казахстана

Мероприятия в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова в Костанайской области перенесены на более поздний срок в связи с ситуацией с природными пожарами, сообщила Акорда. Президент Касым-Жомарт Токаев, планировавший их посетить, тем не менее направится в регион с поездкой.

Токаев намерен посетить штаб по тушению пожара, сообщила его пресс-служба.

По ее данным, ситуация в регионе "находится под контролем". Координацией работы всех служб на месте занимается министр по ЧС Юрий Ильин.

Между тем на видео, публикуемых очевидцами в соцсетях, видны горящие жилые дома в крупном селе Аманкарагай. Ранее сообщалось, что пожар охватил поселок Озерное. Еще несколько населенных пунктов в регионе эвакуированы.

Эвакуированных размещают в Аулиекольских школах, сообщили в МЧС. Здесь добавили, что акимат региона решает вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба.

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