Правительство обещает отстроить дома пострадавшим при пожарах в Костанайской области

Правительство намерено оперативно решить вопрос о строительстве жилья вместо сгоревшего при пожарах в Костанайской области.

В ходе совещания в воскресенье премьер-министр Алихан Смаилов поручил МЧС, министерствам индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, финансов и акимату Костанайской области оценить ущерб, нанесенный населению и сельхозугодьям, сообщила его пресс-служба.

Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами.

При этом Смаилов поручил «незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан», говорится в сообщении пресс-службы.

«Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки», – сказал премьер.

Кроме того, Мининдустрии поручено восстановить транспортное сообщение в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов.

В результате лесных пожаров в Костанайской области к этому моменту повреждено и уничтожено более ста строений в четырех населенных пунктах, пострадали десять человек, один погиб.