Земли под строительство домов уже выделены
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Дома для пострадавших от пожаров в Костанайской области власти обещают построить до конца октября
ФОТО ДЧС КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов накануне сообщил журналистам, что земли под строительство новых домов для пострадавших от пожаров жителей Аулиекольского района уже выделены, строительство начнется в ближайшее время, сообщает «Казинформ».

«91 дом мы планируем построить в Аулиеколе, подальше от лесов. Уже выделены земли. По поручению премьер-министра сейчас помощь оказывается министерством индустрии и инфраструктурного развития. Создана совместная рабочая группа», - рассказал Мухамбетов.

По его словам, построить 91 дом намерены до конца октября. Приступить к строительству планируется в течение недели, после того, как в течение 2-3 дней будут утверждены проекты домов.

В результате лесных пожаров в Костанайской области повреждено и уничтожено более ста строений в четырех населенных пунктах, пострадали десять человек, один погиб. Площадь пожаров превысила 43 тысячи гектаров из 106 тысяч гектаров лесного фонда. В регионе в воскресенье введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, это позволит выделить резервные средства на ликвидацию последствий пожаров.

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