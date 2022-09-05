Назначен аким Тараза

По согласованию с администрацией президента и городским маслихатом распоряжением акима Жамбылской области акимом города Тараз назначен Бакытжан Орынбеков, сообщается на сайте областного акимата.

«Глава региона Нуржан Нуржигитов представил активу города Тараза нового акима, поставил конкретные задачи по исполнению поручений главы государства, решению накопившихся проблем в областном центре», - сообщили в пресс-службе акимата.

Бакытжан Орынбеков родился в 1971 году. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальностям «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Горное дело». В разные годы возглавлял ТОО «Торгово-производственная компания «Шығыс Таңы», ТОО «Тараз көлік жолы», управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства акимата Жамбылской области, занимал различные руководящие должности в ТОО «Торгово-транспортная компания» АО «НАК» Казатомпром» и «АО» Волковгеология, был замгенерального директора государственного предприятия «Резерв» комитета государственных материальных резервов министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, заместителем председателя этого комитета, директором производственного департамента, управляющим директором-руководителем проектного офиса АО «НГК «Тау-Кен Самрук», председателя правления, генерального директора по управлению проектами – членом правления «НГК «Тау-Кен Самрук».