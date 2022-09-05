Объемы производства Шымкентского НПЗ планируется увеличить на 3 млн тонн

В Казахстане не ведут речь о строительстве четвертого нефтеперерабатывающего завода, но фактически этот проект может быть реализован на базе Шымкентского НПЗ. Его мощности производства планируется расширить на 3 млн тонн, техническое решение по этому вопросу уже принято, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.

«Вопрос строительства четвертого НПЗ всегда актуален. Перспективным направлением для себя, и сейчас с “КазМунайГазом” этот вопрос рассматриваем более детально по возможности расширения Шымкентского НПЗ, о чем неоднократно мы говорили. Потому что этот завод изначально был запланирован на мощность 12 млн тонн. И территории, и общезаводского хозяйства, в принципе, достаточно для того, чтобы этот завод расширить и до 12 мнл тонн», - сказал Акчулаков.

Министр объяснил, что строительство полноценно нового НПЗ на 5 или 10 млн тонн приведет к затовариванию завода, так как у соседних стран «нет такой емкости для экспорта из Казахстана». Поэтому четвертый НПЗ для Минэнерго «отождествляется с понятием расширения Шымкенского НПЗ» от 2 до 3 млн тонн в первую очередь.

«Если сегодня еще мощность 6 млн тонн, мы думаем его довести до порядка 9 млн тонн. Для этого сейчас ведутся переговоры с нашими партнерами. Это вопрос времени. А так то, что нужно расширять, – это, наверно, уже становится уже очень однозначным ответом», - подчеркнул Акчулаков.

Как напомнил министр, в 2020 году после модернизации трех казахстанских НПЗ предполагалось, что страна получит для экспорта порядка 500 тыс. тонн светлых нефтепродуктов. Однако уже сегодня заводы работают на пределе, и Казахстан вынужден импортировать 100 тыс. тонн. Поэтому, считает Акчулаков, если Шымкенский завод расширить до 9 млн тонн, наладить контроль за перетоками и «привести все в соответствие, как должно быть», у страны в профиците появится продукт, который можно будет экспортировать.

«Но не так, как сейчас это происходит, – по серому, незаконному вывозу, а вполне законно, с уплатой всех необходимых налогов, в зависимости от направления страны, куда будет продаваться. Я имею ввиду разницу и между ЕАЭС, и между странами, не входящими в ЕАЭС. Поэтому этого топлива на ближайшие минимум пять лет, когда мы закончим (расширение – В.), будет достаточно, если не больше. Если надо будет, Шымкентский НПЗ можно будет расширить еще на 3 млн тонн и достичь его предельной мощности 12 млн тонн – это уже будет огромный завод. Его хватит надолго», - высказался Акчулаков.

Министр отметил, что технические решения по расширению НПЗ уже приняты, сейчас ведутся соответствующие детальные переговоры. В случае их успешного завершения, расширение займет не больше 3-4 лет.