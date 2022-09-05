Погибли десятки человек
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Перед посольством РФ в Кабуле произошел взрыв
фото агентства "Анадолу"

У входа в посольство РФ в Кабуле произошел взрыв, сообщает DW. По данным полиции, террорист-смертник был идентифицирован и застрелен охраной российского посольства, когда подошел к воротам.

По данным МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Среди афганских граждан есть пострадавшие.

По информации телеканала Tolo news, представитель департамента безопасности Кабула Халид Задран заявил, что террорист-смертник намеревался взорвать себя среди людей, собравшихся перед посольством России, но его опознали сотрудники службы безопасности и нацелились на него, в результате чего произошел взрыв. «Аль-Джазира» сообщает о 25 погибших, многие получили ранения.

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