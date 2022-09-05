Он прилетит по приглашению Токаева
Си Цзиньпин посетит Казахстан с госвизитом в сентябре
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Власть

По приглашению Касым-Жомарта Токаева в сентябре Казахстан посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«По приглашению главы государства в середине сентября планируется государственный визит председателя Китайской Народной Республики в Республику Казахстан», - сообщил Смадияров.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры глав двух государства. Ожидается, что будут подписаны двусторонние документы в различных областях сотрудничества. Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, этот визит станет первым зарубежным визитом Си Цзиньпин с начала пандемии и направлен на дальнейшее углубление вечного всестороннего стратегического партнерства и развития политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Новость изменена в 16:56 по просьбе МИД, так как точная дата визита будет озвучена пресс-службой главы государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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