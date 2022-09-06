Пострадали посетители магазина
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При взрыве и пожаре в оружейном магазине в Костанае погибли четыре человека
Фото со страницы оружейного магазина в Instagram

При взрыве и пожаре в костанайском магазине «Оружейная палата» погибли четыре человека, сообщила администрации магазина в Instagram.

«3 сентября в г. Костанай в магазине “Оружейная палата” в крыле туристического отдела произошел взрыв, перешедший в сильнейший пожар. Обрушились кровля и перекрытия. Здание выгорело полностью. К огромному сожалению, пострадали сотрудники и посетители. С глубокой скорбью сообщаем, что четверых человек спасти не удалось. Аварийно-спасательные работы длились в течение 15 часов», - говорится в сообщении.

Погибли три продавца-консультанта магазина и оружейный мастер. Медицинская помощь была оказана восьмерым пострадавшим, пятеро посетителей магазина, продавец-консультант и кассир находятся на амбулаторном лечении, а директор магазина - в тяжелом состоянии в реанимации.

В администрации магазина отмечают, что «ни охотничий порох, ни другой товар магазина не могли послужить причиной такого мощного взрыва». Обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие.

Магазин объявил сбор средств для помощи семьям погибших, в которых остались малолетние дети.

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